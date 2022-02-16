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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз подготовился к ситуации, если произойдёт частичное прекращение импорта российского газа.

Об этом она сообщила во вторник в Страсбурге во время беседы с журналистами. Согласно её сообщению, если будут нарушены или полностью прекращены поставки газа корпорацией «Газпром», то в настоящее время они находятся в ситуации, которую можно назвать скорее безопасной. Об этом фон дер Ляйен заявила, ссылаясь на моделирование такой возможной ситуации.

Кроме того, она отметила, что Евросоюз уже обсудил со странами, являющимися основными поставщиками газа, вопрос о том, есть ли возможность переадресовать поставки газа в пользу Европы. Отмечается, что Япония на прошлой неделе уже выразила готовность сделать это.

Недавно мы сообщали, что из-за санкций США может сорваться контракт на поставку газа в Китай. Так, из-за санкций нельзя получить специальное оборудование для разработки месторождения.

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