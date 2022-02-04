Видеохостинг YouTube лишил украинских граждан возможности узнавать правду о ситуации вокруг Украины и в мире. Он заблокировал аккаунты телеканалов «Перший Незалежний» и UkrLive, которые попали под санкции СНБОУ.

Журналисты канала «112 Украина» рассказали, что оба заблокированных аккаунта сейчас снова доступны к просмотру. После закрытия они просто сменили площадки, что не возбраняется правилами видеохостинга. Однако сам факт блокировки аккаунтов указывает на усиление цензуры в украинском секторе YouTube.

По словам журналистов, они намерены продолжать говорить правду миллионам украинцев и не собираются останавливаться. Президент Украины Зеленский с помощью своего ручного органа СНБО хочет вынудить граждан смотреть только пропагандистские каналы, которые транслируют политику партии. Но монополию на информацию ему получить не удастся, так как закрыть интернет ни глава государства, ни Совет безопасности не смогут.