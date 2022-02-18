В Германии пассажир, находившийся на пароме, был смыт мощной волной. Об этом сообщает издание The Sun.

Происходящее оказалось записано на видео, которое снимал один из пассажиров парома. Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл в Гамбурге. На видеозаписи можно увидеть, как волны бьются об окно, и в какой-то момент особо мощная волна накрывает паром, разбивая стекло. Несколько пассажиров, сидящих недалеко от окна, тут же накрывает волной. Впоследствии оказалось, что пассажира, сидевшего ближе всего к носовой части судна, смыло волной.

Остальные пассажиры покинули свои места и побежали в сторону выхода.

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