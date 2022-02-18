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В Германии пассажир, находившийся на пароме, был смыт мощной волной. Об этом сообщает издание The Sun.

Происходящее оказалось записано на видео, которое снимал один из пассажиров парома. Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл в Гамбурге. На видеозаписи можно увидеть, как волны бьются об окно, и в какой-то момент особо мощная волна накрывает паром, разбивая стекло. Несколько пассажиров, сидящих недалеко от окна, тут же накрывает волной. Впоследствии оказалось, что пассажира, сидевшего ближе всего к носовой части судна, смыло волной.

Остальные пассажиры покинули свои места и побежали в сторону выхода.

Циклон «Иления», согласно последней информации, охватил почти всю северную Германию. Скорость ветра составляет около 154 километров в час, в связи с чем власти дали рекомендацию жителям оставаться дома.

Недавно мы сообщали, что из-за циклона «Дадли» жителям Санкт-Петербурга придётся столкнуться с дождём и мокрым снегом. Также горожан ожидает потепление и облачная погода.

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