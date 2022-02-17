Североатлантический циклон «Дадли» на территории Санкт-Петербурга в ближайшее время принесет усиленные осадки: дожди и мокрый снег. Это приведет к усугублению коммунального кризиса в Северной столице.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус добавил, что горожан ожидает потепление и облачная погода.

Это может осложнить и без того неоднозначную жилищно-коммунальную ситуацию в Петербурге. Снежные сугробы, которые не вывезли вовремя, покроются льдом. Наледь выступит на дорогах и тротуарах.

Губернатор Петербурга Александр Беглов уверил горожан в готовности коммунальных служб к зиме еще в октябре прошлого года. Стало ясно, что обещание градоначальника провалились, уже после первых снегопадов.

На данный момент администрация Беглова не предприняла никаких действий по урегулированию «снежного коллапса». Жалобы жителей города на неубранный снег, наледь и сосульки так и останутся без ответа, что приведет к новым ДТП и травмам среди пешеходов.