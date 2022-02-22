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Депутат Европейского парламента от ФРГ Гуннар Бек высказался о вводимых санкциях против России. Об этом сообщает издание RT.

Как сообщается, Бек сделал заявление во время обращения к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю. Согласно заявлению Бека, Россия могла выработать устойчивость к санкциям.

«Несмотря на ограничения Запада, после 2014 года Россия, судя по всему, выработала высокую устойчивость к санкциям», — заявил Бек.

Так, Бек в сообщении отметил, что сейчас золотовалютные резервы Банка РФ имеют достаточно солидный запас – они достигают 540 миллиардов евро. Из них лишь шестая часть приходится на доллар. Помимо этого Бек указал, что госдолг России составляет не более 20% ВВП.

Таким образом, у России есть возможности для того, чтобы справиться с международным давлением, даже если влияниеся оказывает на валютную или экономическую системы.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что санкции являются самым мощным рычагов давления на Россию. В случае вторжения России на Украину было обещано ввести самые жесткие санкции.

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