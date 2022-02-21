Изоляцией России от финансовых институтов и экономических рынков пригрозила России председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пообещала, что жёсткие санкции ожидают Москву в случае военного вторжения на Украину.

Во время беседы с одним из немецких телеканалов, глава Еврокомиссии заявила, что угроза санкций – практически единственное средство, которое может склонить Москву к переговорам по поводу разрешения кризиса на российско-украинской границе. И в случае, если Россия не откажется от планов по вторжению на Украину, экономические ограничения будут настолько жёсткими, что затронут все сферы производства, подчеркнула фон дер Ляйен. По её словам с подобной точкой зрения согласны в США, Великобритании и Канаде.

Какие именно санкции в отношении России намерены принять в Европе Урсула фон дер Ляйен не уточнила.

В последнее время в странах Запада утверждают, что Россия готовит вторжение на Украину. В Москве отвергают наличие таких планов. Ситуация обострилась в конце прошлой недели, когда перемирие между Украиной с одной стороны и непризнанными ДНР и ЛНР с другой фактически было прервано. В США и Европе полагают, что это может стать предлогом для начала наступления российских войск на Киев.