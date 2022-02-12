Из-за американских санкций, распространяющихся на Южно-Киринское месторождение газа, может сорваться крупный контракт на поставку голубого топлива в Китай. Все дело в том, что в распоряжении РФ отсутствует специальное оборудование для разработки месторождения, а получить его от иностранных компаний невозможно из-за ограничений.

Санкции не позволяют международным компаниям Cameron, Aker, FMC Technologies и GE Subsea, у которых имеется соответствующее оборудование и технологии, принимать участие в разработке месторождения. Поэтому у России имеется лишь один выход из положения – разработать собственные установки. Работа над решением этой проблемы уже ведется – конструкторское бюро «Малахит» и компания «Алмаз-Антей» занимаются созданием требуемого оборудования.

Несмотря на это, санкции США спровоцировали серьезную задержку, из-за которой разработка месторождения перенесена на 2024 год. Это может вызывать проблемы с исполнением контракта. Впрочем, если к созданию оборудования подключится КНР, то сложности можно устранить гораздо быстрее.