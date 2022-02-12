Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Из-за американских санкций, распространяющихся на Южно-Киринское месторождение газа, может сорваться крупный контракт на поставку голубого топлива в Китай. Все дело в том, что в распоряжении РФ отсутствует специальное оборудование для разработки месторождения, а получить его от иностранных компаний невозможно из-за ограничений.

Санкции не позволяют международным компаниям Cameron, Aker, FMC Technologies и GE Subsea, у которых имеется соответствующее оборудование и технологии, принимать участие в разработке месторождения. Поэтому у России имеется лишь один выход из положения – разработать собственные установки. Работа над решением этой проблемы уже ведется – конструкторское бюро «Малахит» и компания «Алмаз-Антей» занимаются созданием требуемого оборудования.

Несмотря на это, санкции США спровоцировали серьезную задержку, из-за которой разработка месторождения перенесена на 2024 год. Это может вызывать проблемы с исполнением контракта. Впрочем, если к созданию оборудования подключится КНР, то сложности можно устранить гораздо быстрее.

Вам может понравиться

Министр обороны РФ Шойгу “назвал” нулевым уровень отношений между Россией и Британией

На встрече с британским министром обороны Беном Уоллесом глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу выразил надежду, что в ходе переговоров будут обнаружены пути снижения напряженности в Европе. Также он заявил,

NBC: Байден уверен, что конфликт между русскими и американскими станет началом Третьей мировой

Президент США Джо Байден заявил, что если военнослужащие РФ и Соединенных Штатов начнут друг в друга стрелять, это приведет к началу Третьей мировой войны. При этом он отметил, что войска

Forbes: Россия разместила у границ Прибалтики гиперзвуковые ракеты “Кинжал”

Появление в непосредственной близости от границ прибалтийских государств российских истребителей с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» — это один из ответов на срыв США переговоров по гарантиям безопасности и явная демонстрация силы,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 февраля – переменная облачность, до -3 °C | город Мытищи: погода, 12 февраля – небольшой снег, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 февраля – небольшая облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 12 февраля – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 12 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 12 февраля – переменная облачность, до 6 °C |