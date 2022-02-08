Действительно ли Украине срочно требуется оружие для самообороны, ведь эта страна еще в 2012 году была одним из крупнейших в мире экспортеров вооружений? Такой вопрос поставил журналист Euronews Альберто Де Филиппис. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Мотивируя «российской угрозой и риском вторжения», Украина обратилась за военной помощью к европейским странам. Но поставки оружия в Украину продолжают вызывать споры. Германия стала одним из крупнейших противников предоставления оружия Киеву, за ней следуют несколько государств-членов ЕС и НАТО. Так, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн ясно дал понять: «Я считаю ошибкой говорить людям, что военное превосходство России над Украиной можно уравновесить путем отправки оружия».

Но есть и группа стран с прошлым, связанным с СССР, таких как Прибалтика, Чехия или Польша, которые очень активны, когда речь идет об отправке оружия на Украину. 1 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий официально предложил «десятки тысяч патронов и артиллерийских боеприпасов, легких минометов, разведывательных беспилотников и других видов оборонительного вооружения», хотя подробности и условия этого жеста пока что не раскрыты.

Правительство Чехии одобрило поставку Украине большого количества артиллерийских боеприпасов, в частности, на безвозмездной основе – 4 тысячи 152-миллиметровых снарядов на общую сумму 1,7 млн ​​долларов. Латвия и Литва готовы предоставить зенитные ракеты Stinger и их пусковое оборудование. Эстония готова пожертвовать неустановленным количеством противотанковых ракет Javelin.

Испания мобилизовала пару фрегатов и несколько истребителей в сторону Черного моря. Нидерланды и Дания перебросили некоторые контингенты войск, но не на территорию Украины, а в другие страны НАТО. Цель состоит в том, чтобы дать сигнал «сдерживания» России.

«Но действительно ли Украине нужно оружие для самообороны? Ведь еще сравнительно недавно эта страна была одним из крупнейших экспортеров вооружений – в 2012 году Украина заняла четвертое место в мире. Ее основными клиентами были Пакистан, Китай и Россия, что являлось одной из главных причин того, что большинство украинцев тогда говорили твердое «нет» потенциальному вступлению в НАТО», – заявляет Де Филиппис.

Пока она был частью Советского Союза, в ней производилось 30% советской военной продукции. В оборонном секторе был задействован миллион работников на более чем 750 заводах по всей украинской территории. Но, как отмечает журналист Euronews, Украина производила главным образом отдельные части систем вооружения, у нее не было всей цепочки производств, способной создать оружие целиком.

Еще один важный аспект – коррупция. В 2010 году все украинские военно-промышленные компании были объединены в конгломерат «Укроборонпром», который всего за десять лет раздул гигантскую и бесполезную администрацию и фактически уничтожил отечественное производство, в основном из-за коррупции.

Тем не менее, начиная с 2014 года США направили Украине военную помощь на сумму, которая уже составляет 2,5 миллиарда долларов. Эта помощь включает автомобили и противоартиллерийские радары. НАТО также предоставила военных инструкторов для обучения войск.

«Запад заявляет, что не хочет войны. Как и ЕС, в котором есть страны, зависящие от российского газа. Москва не желает, чтобы Украина вступала в НАТО, и также заявляет, что не хочет вооруженного конфликта. Но похоже, что европейский континент никогда не был так близок к катастрофической войне со времен окончания Второй мировой», – заключают Euronews.