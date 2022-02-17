В Эстонии заявили, что Россия «всем врёт» и продолжает готовиться к возможному «вторжению» на Украину. Об этом сообщает Reuters.

Так, как заявил гендиректор службы внешней разведки Эстонии Микк Марран, возле границы с Украиной Россия в настоящее время сосредоточила около 170 тысяч своих солдат. Помимо этого, он заявил о том, что к границе движутся около десяти боевых групп.

По словам Маррана, Россия задействует во время атаки ракетный обстрел и оккупацию ключевой местности. В связи с этим, как он считает, у Прибалтики имеются основания для того, чтобы переживать о своём будущем, так как, если Россия сможет добиться своих целей на Украине, она может захотеть увеличить в скором времени давление на Прибалтику.

В ответ на это в Великобритании уже пообещали удвоить численность своих сил, расположенных в Эстонии. Также было заявлено об отправке танков и другой бронетехники.

Ранее эстонская разведка рассказала, когда именно Россия собирает начать “вторжение” на Украину. Как было заявлено, это произойдёт во второй половине февраля.