В Эстонии рассказали о новой дате «нападения» России на Украину. Об этом рассказывает Служба внешней разведки Эстонии в своём докладе.

Согласно информации разведки Эстонии, «нападение» России, которые было ранее назначено на 16 февраля, не случилось из-за того, что армия РФ не успела к нему как следует подготовиться. Теперь, как заявляется в документе, российская армия сможет начать полномасштабную операцию, направленную против Киева, во второй половине февраля.

Указывается, что после готовности армии к началу операции «вторжения», нужно будет лишь политическое решение для осуществления этого. Впрочем, Эстония признаёт, что действия, проводимые Россией на собственной территории, не несут для НАТО или стран Балтии угрозы. Но также заявляется, что Западу следует сдерживать Россию в любом случае.

Ранее в Великобритании высмеяли журналистов за публикацию лживых сообщений о “нападении” России. Как было заявлено, 16 февраля уже наступило, а никакой войны нет.