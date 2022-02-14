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Зенитно-ракетные комплексы С-300, а также “Бук-М1” появились в близи границ Донецкой и Луганской народных республик, а также на белорусско-украинской границе.  Об этом пишут “Известия”. 

Кроме крупной военной техники, ВСУ разместила на границах полученные из США комплексы “Стингер”. 

Впрочем, по мнению экспертов, с которым пообщалось издание, средства противовоздушной обороны вряд ли покажут себя с наилучшей стороны. Многие из образцов, которые находятся на вооружении украинской армии, уже устарели, а американские “Стингеры” были выпущены очень давно 

По мнению некоторых специалистов, размещение такой техники ближе к российским границам делает небезопасными полёты гражданской авиации в приграничных регионах самой России. Основная причина тому, по словам экспертов, не до конца ясная позиция руководства Украины относительно вероятного вторжения российских войск на Украину. 

Москва неоднократно заявляла, что планов по нападению на соседнюю страну нет, однако в самой Украине и странах Запада уверены, что вторжение должно начаться в ближайшие дни.  

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