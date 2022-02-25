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В Чехии сообщили, что запасов газа без новых поставок от России им хватит не более, чем на 40 дней.

Об этом заявило чешское издание Lidovsky. Как было заявлено, если поставки газа из России будут полностью или даже частично прекращены, то это окажет негативное влияние на Европу. При этом Чехия, как отмечается, зависима от этого газа сильнее многих стран в Европе. Аналогичная ситуация с Германией.

В статье указывается, что газ сейчас можно назвать «самым слабым звеном Европы», но и заменить его нечем на данный момент. Ежегодно из России поступает около 170 миллиардов кубометров газа, что покрывает около 40% спроса в регионе.

Автор статьи сообщает, что сейчас хранилища газа заполнены на крайне низком уровне, и без новых поставок у Европы будут серьёзные проблемы. В Чехии хранилища заполнены только на 20%.

Ранее в Германии заявили, что страна на 55% зависит от поставок газа из России. Несмотря на то, что зимой кризиса удалось избежать, проблемы могут начать уже к этой осени.

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  • Анна
  • 25.02.2022
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