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Роберт Хабек, возглавляющий министерство экономики Германии, заявил, что ФРГ на 55 процентов зависит от поставок газа из России. Он пояснил, что текущую зиму страна проходит без особых проблем, однако они могут возникнуть уже к осени.

По его словам, в преддверии этой зимы Берлину не удалось полностью заполнить подземные хранилища, так как цены на газ стремительно пошли вверх. Несмотря на это, избежать кризиса удалось, так как Германия задействовала целый ряд инструментов, чтобы компенсировать недостаток голубого топлива.

Сейчас глава Минэкономики ФРГ полностью уверен, что зима будет пройдена без проблем. Причем даже в том случае, если РФ остановит поставки или урежет их до слишком низкого уровня. Также Германию не пугает новое повышение цен на газ.

Ранее Gas Infrastructure Europe заявила, что объем голубого топлива в европейских хранилищах сейчас составляет на 21 процент меньше, чем в феврале 2021 года.

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