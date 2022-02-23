В Чехии начались волнения из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщает издание EurAsia Daily.

Как сообщается, 22 февраля в Праге состоялся митинг, направленный на поддержку Украины. В нём приняли участие примерно тысяча человек. Согласно имеющейся информации, среди участников были граждане Украины и Белоруссии, которые живут в Чехии. Отмечается, что митинг был организован ассоциацией «Миллион моментов за демократию». Принимавшие участие в митинге люди принесли транспаранты, суть надписей на которых сводилась к требованиям от России не трогать Украину.

Участие в митинге принял посол Украины Евгений Перебийнис. Он сделал заявление, что Украина хочет стать частью европейского сообщества и не желает быть тоталитарным государством. Он также заявил, что украинская нация существует уже тысячу лет, несмотря на то, что Путин это отрицает.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что США выгодно признание Россией независимости ЛНР и ДНР. По этой причине не вводились жёсткие санкции.