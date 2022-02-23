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Признание Россией независимости ЛНР и ДНР выгодно Соединенным Штатам, поэтому Вашингтон и не стал вводить жесткие санкционные меры, пояснил политолог Сергей Марков. В своем интервью изданию «Лента.ру» он рассказал, что США были противниками выполнения Киевом Минских соглашений. Россия же аннулировала все договоренности своими действиями.

«На самом деле, здесь у США нет никаких возражений. Они выступают против признания ДНР и ЛНР только на словах, на деле же они от этого только выигрывают», – уверен политолог.

Он напомнил, что Соединенные Штаты хоть и ввели санкции практически сразу после признания республик Россией, однако коснулись эти ограничения только ДНР и ЛНР. Теперь они продолжат лепить из Украины «анти-Россию», поглядывая на открывшуюся возможность покончить с «Северным потоком-2». Более жестких санкций все же следует ожидать, если Москва в сотрудничестве с республиками Донбасса попробует войти на территорию, находящуюся под контролем Киева.

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