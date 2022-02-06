В Болгарии прошёл митинг, который направлен против присутствия в регионе баз НАТО и США.

Как сообщается, организацией митинга занималось общественное движение «За суверенитет Болгарии и стран мира». На митинге также присутствовали представители партии «Русофилы за возрождение Отечества».

Участие приняли несколько тысяч человек. Они выступали за то, чтобы в стране не находились войска НАТО и США, заявив, что их нахождение в Болгарии несёт угрозу. При этом было отмечено, что угрозу представляют войска НАТО не только в самой стране, но и во всём Черноморском регионе.

Кроме того, было заявлено, что, в отличие от НАТО, Россия не представляет угрозы для государства и болгар. Как было заявлено, Болгария и Чёрное море должны быть зоной мира, а не военной напряжённости.

Недавно в Испании заявили о намерении разместить свои истребители в Болгарии. Их могут использовать для предотвращения “агрессии” со стороны России.