Испания услужливо предложила НАТО свои методы предотвращения «российской агрессии» на Украине, одним из которых является атака РФ истребителями Альянса, пишет портал Avia.Pro.

Так глава Минобороны Маргарита Роблес заявила, что Испания намеревается разместить свои истребители в Болгарии и других странах, граничащих с Украиной. Если РФ «нападет» на соседнее государство, то эти самолеты будут использоваться для ударов по ее войскам. Кроме того, Мадрид уже отправил в акваторию Черного моря два своих корабля – фрегат ESPS Blas de Lezo и патрульное судно El Meteoro.

По мнению экспертов, дело даже не в Украине, «защитой» которой прикрывается Испания и Североатлантический альянс. НАТО готовит в Европе агрессию по отношению к РФ и переброска кораблей, истребителей и сухопутных войск – это лишь часть данного плана.

К примеру, МИД Испании тоже на днях заявил, что Альянс готовит «устрашающие меры» против Москвы. Все это – открытые угрозы, которые НАТО даже не пытается маскировать. Вполне вероятно, что подготовка к агрессивным действиям началась задолго до начала переговоров между РФ и США, поэтому Вашингтон и отказался предоставлять Москве гарантии безопасности.