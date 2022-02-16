Учёные рассказали о найденных останках динозавра внутри недавно обнаруженного крокодила.

Как сообщается, в Австралии недавно нашли крокодила, жившего здесь около 95 миллионов лет назад. Причем, как уточняется, речь идёт о совершенно новом виде, что уже является открытием. Нашли останки на ферме на некотором расстоянии от окраины Винтонской формации. Длина крокодила, по оценкам учёных, составляла около 2,6 метров.

Изучив находку, специалисты сумели установить, чем питался крокодил. Так, в его желудке были найдены останки динозавра, причем они были частично переварены. Выяснилось, что крокодил схватил молодого динозавра-орнитопода.

Также указывается, что это первое свидетельство, которое доказывает, что в Австралии существовали крокодилы и динозавры, являющиеся хищниками.

Недавно мы рассказали, что специалисты нашли на полуострове Юкатан древние священные рощи майя. В них выращивались какао-деревья.