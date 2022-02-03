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Международная группа учёных обнаружила, что майя выращивали какао-деревья.

Как сообщается, на полуострове Юкатан, где жили майя, достаточно неподходящие условия для какао-деревьев. Так, им требуется определённое количество влажности и света, а на Юкатане довольно засушливый климат. Однако в ряде мест, как оказалось, есть все подходящие условия.

Этими местами стали воронки, которых было найдено достаточно много. В ямах нашли следы, указывающие, что здесь росли какао-деревья. Кроме того, были обнаружены различные церемониальные артефакты, к примеру, остатки алтарей и подношений, следы резьбы по дереву, и так далее.

В связи с этим учёные предположили, что какао-бобы представляли священное значения для майя.

Недавно мы сообщали, что в Саудовской Аравии нашли древние гробницы. Их возраст оценивается примерно в 4500 лет.

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  • Анна
  • 03.02.2022
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