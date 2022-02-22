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Ученые выяснили, что отношение жителей Санкт-Петербурга к губернатору города Александру Беглову с начала года ухудшилось. В феврале эти показатели увеличились еще сильнее.

Сильнее всего негативно к деятельности градоначальника относятся молодежь до 35 лет. Уровень доверяю петербуржцев к Беглову также снизился. Не доверяют либо почти не доверяют градоначальнику 72% мужчин и 74% женщин в возрасте до 35 лет. Жители Петербурга всех возрастов выросло число недовольных работой Смольного. В группе лиц старше 55 лет также о недоверии к руководителю города заявили 51% мужчин и 50% женщин.

Молодежь Петербурга начала массово покидать город после прихода к власти Александра Беглова. Специалисты считают, что Смольный никак не может решить эту проблему, а молодые люди не видят в Северной столице дальнейшего развития.

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