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Опубликованная главой Госдепа Энтони Блинкеном сперва в социальной сети Twitter, а затем и в мессенджере Telegram видеозапись, на которой мировые лидеры поддерживают Украину, вызвала в стране лавину критики. Пользователи Сети гневно прокомментировали ролик и назвали его издевательским, передает РИА Новости.

«Многие, конечно, проявляют политическую поддержку, но ведь это просто слова», – написал один из комментаторов.

Другой добавил, что такая поддержка вряд ли сможет отразить танковую атаку или нанести удар по противнику.

Впрочем, некоторые комментаторы сочли, что Соединенные Штаты и другие западные государства совсем не обязаны принимать участие в боевых действиях из-за Украины или отправлять ей оружие. Один из них написал, что страна не входит в Североатлантический альянс или любые другие союзы, поэтому ей никто и ничего не должен.

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