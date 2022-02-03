Уфолог из Тайваня Скотт Уоринг обнаружил на Луне огромный корабль пришельцев.

Как сообщается, уфолог изучил снимки спутника Земли, сделанные NASA. Но одном из них он обнаружил некий объект, который посчитал инопланетным кораблём. Как считает Уоринг, это очередное доказательство того, что инопланетяне существуют.

Находится объект на краю кратера Уотермен поблизости от кратера Циолковского. Увеличив снимки, уфолог заметил, что объект напоминает корабль «Вояджер», который появлялся в «Звёздном пути».

Длина таинственного объекта составляет около 10,6 километров. По мнению Уоринга, это материнский корабль. Он также подчеркнул, что это точно не облако.

Недавно Скотт Уоринг сообщил, что заметил рядом с МКС корабль пришельцев. Он отметил, что он был намного больше станции.