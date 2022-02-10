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Американские учёные установили, что в атмосфере стремительно растёт содержание метана. Статья об этом была опубликована изданием Nature Communications.

Метан не обладает ни запахом, ни цветом, он применяется как в промышленности, так и для бытовых нужд. Однако также он является парниковым газом – он довольно сильно поглощает и отражает тепло.

Сейчас в атмосфере содержится в три больше метана, чем до промышленной революции. Уровень газа составляет около 1800 частиц на миллиард. Происходят выбросы газа не только из-за деятельности людей, но и из-за некоторых природных процессов. К примеру, это таяния ледников или болота, выделяющие газ.

Учёные отмечают, что сейчас больше всего газа выделяется как раз из болот. Их количество, в свою очередь, растёт из-за деятельности человека.

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