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Специалисты установили, что COVID-19 способен оказать весьма сильное негативное влияние на мозг. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как заявили специалисты, COVID-19 вызывает в мозгу сильные повреждения. В особенности это относится к пожилым людям. Причём эти повреждения более серьёзные, чем те, которые вызваны болезнью Альцгеймера.

Установлено это было в ходе исследования, которое проводилось ещё в 2020 году. Отбирались для исследования люди пожилого возраста, у которых до заражения коронавирусом не было снижения когнитивных функции.

Учёные установили, что у людей, заболевших COVID-19, было больше маркеров, указывающих на повреждения мозга, чем у тех людей с Альцгеймером, но без коронавируса. Кроме того, у скончавшихся в медучреждениях пациентов уровни повреждений были больше, чем у тех, кто выздоровел и вернулся домой.

Ранее учёные заявили, что коронавирус способен разрушать память. Как было заявлено, COVID-19 оказывает прямое влияние на нервную систему человека.

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