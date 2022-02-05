Учёные установили, что комары предпочитают выбирать определённые цвета, когда ищут свою жертву.

Как сообщают специалисты, комары ориентируются по запаху для поиска своей жертвы. Почуяв нужные элементы, к примеру, углекислый газ, который человек выдыхает во время дыхания, комары приступают к поиску нужного цвета.

Как правило, комары выбирают красный, оранжевый, чёрный или голубой цвета. Установлено это было во время исследования. Выяснилось, что без стимуляции комары игнорируют все цвета. После того, как в камеру, где они содержались, был введён углекислый газ, комары начали выбирать указанные цвета. Таким образом, для того, чтобы попытаться предотвратить укусы комаров, одежду стоит выбирать иных цветов.

Специалисты надеются, что это открытие поможет в разработке более эффективных ловушек и репеллентов.

Ранее мы сообщали, что специалисты сняли охоту пингвина на видео “от первого лица”. Для этого пингвина оснастили специальной камерой.