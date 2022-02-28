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Специалисты рассказали, как можно понизить риск развития болезни Альцгеймера.

Как заявляют эксперты, люди в среднем на 33% реже сталкиваются с данным заболеванием, если они имеют хорошую физическую подготовку. Установлено это было во время многолетнего исследования, в котором приняли участие около 650 тысяч человек.

Всем им было около 60 лет. Наблюдение за участниками длилось девять лет, при этом их заранее разделили на пять групп, исходя из их уровня физической подготовки.

В итоге выяснилось, что в группе, где люди имели самую хорошую физподготовку, болезнь Альцгеймера выявлялась на 33% реже по сравнению с группой, где люди имели самую плохую подготовку.

Это позволило учёным понять, что понизить риск развития болезни Альцгеймера можно за счёт регулярных тренировок.

Ранее учёные сообщили о разработке нейросети, которая может предсказывать развитие заболеваний. Но на людях нейросеть ещё не проверяли.

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