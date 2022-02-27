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Лечение пациентов со сложными заболеваниями, к которым нужно применять комплексный подход, может стать эффективнее. Специалисты Массачусетского технологического института разработал нейросеть, которая анализируя методы лечения, может предсказывать, как будет проходить течение болезни.

G-net (так называется нейросеть) пока работает в тестовом режиме, и к реальным пациентам её не применяли. Учёные уточняют, что ещё нужно улучшать алгоритмы работы сети. Тем не менее с данными, которые были смоделированы, она показывает хороший результат, говорят специалисты.

В основе технологии, которая применяется в нейросети, лежит так называемый метод причинно-следственного ввода. Он включает в себя глубокий анализ множества переменных, которыми характеризуется болезнь, методы лечения и результаты той или иной терапии.

Во время экспериментов со смоделированными данными, учёные на определённом шаге меняли способы лечения. Нейросеть реагировала на это, выстраивая новые прогнозные цепочки. Как говорят специалисты, внедрение в практику подобной нейросети, будет хорошим подспорьем для врачей. Однако окончательное решение о лечении пациентов будет всё же принимать врач.

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  • 26.02.2022
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