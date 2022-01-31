Учёные нашли бактерии, которые могут выжить даже в крайне экстремальных условиях.

Обнаружены микроорганизмы были в кратерном озере вулкана Поас, который расположен в Коста-Рике. Озеро, которое называется Лагуна Кальенте, находится на высоте 2300 метров над уровнем моря.

Выжить любым организмам, в том числе и бактериям, в этом озере трудно. Так, температура воды озера составляет 38-90 градусов Цельсия. Вода здесь весьма сернистая и кислая. Состав воды похож с составом марсианского кратера Гусева.

Обнаружение в Лагуне микроорганизмов, относящихся к роду Acidiphilium, стало для учёных сюрпризом. Они предполагали, что в озере либо вообще нет никакой жизни, либо есть большое сообщество микробов, так как для выживания им нужно быть в симбиозе с другими видами.

Изучив бактерии, специалисты высказали предположение, что подобная жизнь могла быть и на Марсе. Но сейчас доказать это невозможно.

Ранее учёные изучили марсианский метеорит и установили, что в нём имеются органические элементы, созданные без помощи живых организмов. Это может помочь в поисках жизни на Марсе.