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Международная группа учёных сумела впервые записать активность умирающего мозга человека.

В исследовании были задействованы учёные из Китая, Канады, США и Эстонии. Они проводили наблюдение за умирающим 87-летним пациентом, у которого была эпилепсия. Наблюдение проводилось при помощи ЭЭГ. Прибор был необходим для наблюдения состояния мозга при приступе эпилепсии, однако в процессе наблюдения у пациента произошёл сердечный приступ, из-за которого он скончался.

В итоге совершенно случайно учёные получили около 15 минут записей активности мозга перед смертью. Наибольший интерес для учёных представили полминуты до смерти и время после смерти. Так, оказалось, что в это время активировался гамма-ритм мозга. Такие ритмы связаны с высококогнитивными функциями мозга. Это может быть свидетельством того, что мозг пытается вспомнить наиболее важные моменты в своей жизни.

Таким образом, это может быть похоже на ощущение, которые переживают люди, оказавшиеся на грани жизни и смерти или пережившие клиническую смерть.

Ранее учёные сообщили, что у космонавтов происходят изменения в мозге, если они долго пребывают в космическом полёте. Как сообщается, у них происходят изменения в нейронных связях.

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  • Анна
  • 20.02.2022
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