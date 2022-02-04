Американские специалисты придумали новый способ, который позволяет весьма эффективно очищать воздух от углекислого газа.

Как сообщается, учёные создали электромеханическую систему, которая работает на основе топливных элементов. В качестве основы для подобных элементов обычно применяется водород. Создали систему специалисты Университета Делавэра.

Электрохимическое устройство, разработанное учёными, представляет собой фильтрующую мембрану, которая способна улавливать углекислый газ в непрерывном режиме. Новая технология весьма эффективна – она способна отфильтровать около 99% углекислого газа из топливных технологий. Кроме того, она отличается небольшими размерами, весьма экологична и экономична, так как требует меньше компонентов.

Недавно специалисты сообщали об искусственных листьях, которые также предназначены для улавливания углекислого газа. Их эффективность составляет около 100%.