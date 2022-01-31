Американские специалисты разработали искусственные листья, которые способны улавливаться углерод.

В настоящее время существуют системы улавливания углерода, однако они имеют недостатки – так, они могут работать только в лабораториях с чистым углеродом. Новинка же способна работать вне лабораторных условий, кроме того, работа осуществляется быстрее в сто раз.

По словам разработчиков, искусственные листья могут заметно помочь в снижении выбросов парниковых газов. Помимо этого, разработка отличается относительно небольшой ценой и умеренным энергопотреблением. Использоваться листы можно не только на предприятия, но и дома или в школе.

Как отмечается, 360 таких листов способны снизить уровень углерода на 10% в радиусе ста метров всего лишь за один день.

Недавно мы сообщали, что в Японии разработали маску, которая светится, вступая в контакт с коронавирусом. Свечение можно увидеть в ультрафиолетовом свете.