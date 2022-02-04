Специалисты из Бристольского университета создали микророботов, которые могут летать благодаря крыльям.

Как правило, для того, чтобы микророботы летали, им необходимы различные элементы трансмиссии, за счёт которых осуществляется передача усилия от мотора к крыльям. Из-за этого конструкция становится заметно тяжелее.

Разработка учёных представляет систему привода для крыльев, при этом в ней задействованы искусственные мышцы. По словам учёных, вдохновением для них стали летающие насекомые.

Систему назвали LAZA. Она позволяет упростить конструкцию и улучшить производительность. Кроме того, за счёт неё можно создать лёгкие и недорогие летающие микроаппараты. Роботы с такой системой будет быть такими же маленькими, как и насекомые.

Ранее мы сообщали, что в Китае создали робота, который может перемещаться на лыжах. Устойчивость он сохраняет благодаря шести конечностям.