Специалисты из Китая создали робота, который умеет передвигаться на лыжах. Об этом рассказывает портал «Синьхуа».

Как сообщается, робот является автономной системой, которая сохраняет устойчивость за счёт четырёх «ног», стоящих на лыжах. Кроме того, есть ещё две конечности, предназначенные для удерживания лыжных палок. Робот может сам определять, по какой траектории ему совершать передвижение, при этом он принимает во внимание особенности рельефа.

Робот способен обходить препятствия и совершать повороты. Также, как сообщили разработчики, он может взаимодействовать с людьми поблизости.

Разработка уже прошла ряд испытаний. Скорость движения робота составляет более 10 м/с. Предполагается, что в будущем робот даже сможет соревноваться с людьми.

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