Учёные придумали способ, который позволяет компьютерным чипам динамически перестраиваться для обработки новой информации.

По схожему принципу работает мозг человека – для обучения в нём всегда формируются новые связи. Однако искусственный интеллект, получая новую информацию, «забывает» старую. Из-за этого, в частности, есть проблема с тем, чтобы сделать ИИ более портативным.

Однако сейчас специалисты разработали аппаратное обеспечение, которое позволяет осуществить перепрограммирование по запросу с использованием электрических импульсов.

По словам авторов работы, чтобы создать компьютер, похожий на человеческий мозг по адаптивным возможностям, необходимо иметь возможность постоянно программировать, перепрограммировать и изменять чип. Как считают учёные, за счёт этой адаптивности можно будет разработать устройство, которое позволит создать компьютер, работающий подобно мозгу человека.

Ранее учёные установили, что мозг человека способен различать весьма похожие звуки. Сам человек может этой разницы даже не ощущать.