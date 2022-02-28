Учёные создали искусственную электронную сетчатку, которая может стать аналогом человеческих глаз. Статья об этом была опубликована журналом Light: Science & Applications.

Для создания фоторецептора была использована гибкая подложка из полиимида. Благодаря этому сетчатке удалось придать необходимую форму. В составе искусственного глаза был задействован гибридный нанокристаллический перовскит. Такой материал способен сильно поглощать свет.

Перовскит поместили между двумя электродами, и всю эту конструкцию прикрепили к полиимидной подложке. Для обработки световых сигналов были задействованы КМОП-датчик и нейронная сеть.

По результатам исследования оказалось, что получаемая оптическая реакция весьма схожа с реакцией глаз человека. Устройство смогло распознавать написанные от руки тексты с точностью в 72%.

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