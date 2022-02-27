Новые роботы от компании Toyota смогут двигаться так же, как люди, если японскому производителю удастся должным образом реализовать свое недавно запатентованное техническое решение по искусственным мышцам. Об этом сообщает портал Autoevolution. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

С обнародованием свежей заявки в Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO) стало известно, что компания Toyota намерена углубиться в сферу робототехники. В подобных шагах по освоению новых областей производства знаменитый автобренд, похоже, собирается пойти по стопам Honda и Mitsubishi.

О роботах, которые будут способны оснащаться искусственными мышцами, говорится далеко не в первый раз. В этой области отмечены прогресс разработки Mini Cheetah из Массачусетского технологического института, начатой три года назад, международное показы прототипов Sophia от Hanson и Atlas от Boston Dynamic, которые способны совершать нечто вроде элементов паркура.

Как коммерческая компания, Toyota не хочет оставаться в стороне. Она запускает собственное направление производства роботов, помимо своих предприятий по производству автомобилей, текстильного и погрузочно-разгрузочного оборудования, которые уже имеются и масштабно работают.

Toyota присматривается к сектору робототехники с 2014 года, когда она впервые начала инвестировать в эту сферу. В 2017 году компания представила свой первый рабочий прототип T-HR3. С тех пор робот был модернизирован, и внимание было сосредоточено на его системах управления и балансировки.

Сейчас зарегистрирован новый патент. Он относится к новым типам роботов, оснащаемых искусственными мышцами, которые позволят их движениям быть в чем-то похожими на человеческие. По поводу патентной заявки в USPTO Toyota отмечает, что доступные сейчас роботизированные технологии слишком сильно зависят от жестких компонентов, таких как серводвигатели. Компания говорит, что это имеет некоторые недостатки, поскольку современные роботы слишком массивны.

Предполагается это изменить, представив новых роботов с искусственными мышцами. По сути, эта технология будет работать как приводы – в виде устройств, преобразующих различные виды энергии в механическое движение. Подобные устройства уже присутствуют в электродвигателях, а также в раздвижных дверях, регулируемых автомобильных сиденьях, эскалаторах или тормозах.

То, что Toyota пытается запатентовать, – это новый способ заставить приводы работать. Вместо использования гидравлики и жидкостей компания планирует технически реализовать преимущества вакуума в сочетании с электродами и полимерами. Эти три элемента обеспечат необходимую среду для того, чтобы у роботов были механизмы движения, имитирующие человека.

Искусственные мышцы на самом деле будут электродным узлом, включающим набор слоев, служащий средством позиционирования, а также электрод, помещенный между вакуумным изолятором и опорным элементом, изготовленным из прочного, но гибкого пластика. Звучит сложно, но решение вполне практичное. Но пока не объявлено, как компания-производитель планирует получить все необходимые материалы и детали.

Toyota также высказала намерение реализовать возможности, чтобы эти искусственные мышцы смогли работать в роботах, отправленных в суровые условия. Компания планирует строить их для опасных или повторяющихся действий, которые обычно негативно сказываются на человеческом здоровье.

Новые роботы также могут обеспечивать дистанционное управление своими действиями от людей-операторов через сеть 5G, что уменьшит потенциальное негативное влияние этой технологии на рабочие места. Кроме того, подобная функция способна помочь специалистам выполнять важную работу удаленно, не тратя время на разъезды.

В целом неудивительно, что Toyota, будучи автомобильной компанией, стремится разрабатывать новые и улучшенные способы мобильности. Компания не напрасно пообещала еще на CES 2018, что вопросы физической и виртуальной мобильности заставят ее «заниматься разработкой роботов».