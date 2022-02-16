Международная команда учёных попыталась выяснить, что находится внутри чёрных дыр.

В исследованиях были задействованы квантовые вычисления, а также искусственный интеллект. За счёт этого специалисты получили возможность максимально на данный момент проверить, какое у чёрной дыры устройство изнутри. Для этого были применена теория голографической двойственности.

Согласно ей, то, происходит в теории частиц, может также происходить и в теории гравитации, а также наоборот. Но довольно долго сопоставить эти гипотезы учёные не могли, так как идеи строятся в разных измерениях, причем количество измерений в теориях разное.

Учёные смогли установить основное состояние обеих матричных схем. В дальнейшем они будут пытаться на основе полученной информации выяснить, какой изнутри вид у чёрной дыры.

Ранее учёные сообщили об астероиде, который имеет максимальную вероятность столкновения с Землей. Это столкновение может произойти 4 июля 2023 года.