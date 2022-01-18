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Учёные сообщили об астероиде, у которого самая большая вероятность врезаться в Землю среди всех космических тел.

Речь идёт об астероиде 2022 АЕ1. Заметили этот астероид совсем недавно – 6 января. Согласно имеющейся информации, диаметр космического объекта составляет 70 метров, что примерно равняется размеру Тунгусского метеорита. Учёные также высчитали скорость, с которой перемещает этот астероид. Она составляет 19,83 км/с.

Отмечается, что наиболее крупные на Земле телескопы уже могут проводить наблюдение за астероидом благодаря величине его блеска. Однако из-за полнолуния несколько последних дней возможности наблюдать за астероидом не было.

По словам учёных, вероятность столкновения с этим астероидом составляет один к 1700. Согласно расчётам, произойти столкновение может 4 июля 2023 года.

Ранее учёные заявили, что астероид, который уничтожил динозавров, вызвал на Земле кромешную тьму, которая продлилась около двух лет. Произошло это из-за поднятия в воздух огромного количества пепла.

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