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90% записей историй о рыцарях и их деяниях, которые существовали на английском языке, безвозвратно утрачены. Причём произошло это ещё несколько столетий назад. Об этом заявили лингвисты и историки из Оксфордского университета.

Для своего исследования учёные применили статистические методы, которые обычно используются биологами для определения числа исчезнувших видов в дикой природе. По словам специалистов, похожие методы можно применить и к историческим источникам.

Многие списки средневековых историй на английском языке в своё время находились при монастырях. Учёные связывают исчезновение рукописей с небольшим престижем английского языка в средние века и ранее новое время. Монахи-переписчики просто не копировали рукописи, написанные на нём.

В отличие, например, от средневековых рукописных книг на ирландском или исландском языках. Их переписывали от руки даже после того, как было изобретено книгопечатание.

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