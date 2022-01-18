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На территории северо-западной части Аравийского полуострова нашли древние дороги и гробницы.

Такую находку обнаружила группа археологов из Австралии. По информации журнала The Holocene, погребальные дороги и гробницы строились древними людьми 4500 лет тому назад.

Исследователи смогли выяснить, что в эпоху раннего и среднего бронзового века древние люди Аравии строили так называемые «погребальные аллеи». Аллеи похожи на длинные коридоры и соединяют оазисы и пастбища, а также окружены тысячами погребальных памятников.

Для исследования гробниц группа археологов использовала снимки со спутников, аэрофотосъемку и наземные раскопки.

Благодаря радиоуглеродному датированию, археологи смогли определить, концентрированная группа образцов датируется периодом между 2600 и 2000 годами до нашей эры. Вдобавок, погребальные аллеи использовались повторно примерно до периода 1000 лет назад.

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  • Анна
  • 17.01.2022
  • читать 1 минуту
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