Специалисты из Питтсбургского университета доказали, что можно предотвратить ухудшение памяти в пожилом возрасте благодаря физическим упражнениям.

Так, было изучено 1279 ранее проведённых исследований. Из них оставили 36, которые подходили под нужные критерии. Информация из этих исследований была преобразована в нужную форму, позволяющую напрямую проводить сравнение.

В итоге оказалось, что физические упражнения, совершаемые на регулярной основе, действительно помогают пожилым людям в улучшении их памяти. Речь идёт об эпизодической памяти, которая хранит определённые события, происходящие в прошлом. Именно эта память начинает первой страдать с возрастом.

Для того, чтобы остановить ухудшение памяти, нужно заниматься хотя бы три раза в неделю как минимум четыре месяца. Приступать к упражнениям, если человек ранее не занимался физическими нагрузками, нужно как можно раньше.

Недавно учёные сообщили о новом способе, который позволяет вылечить диабет. Заключается он в “перепрограммировании” клеток организма пациента.