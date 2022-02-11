читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Признаки респираторной инфекции учёные впервые обнаружили у динозавра, который жиль более 150 миллионов лет назад. Открытие сделали исследователи из Университета Огайо. 

Изучая окаменевшие образцы позвонков диплодоцидов (ящеров, для которых была характерна очень длинная шея), они обнаружили у одного из них странные пузырчатые структуры. Они находились рядом с воздушными мешками, которые помогали удерживать динозаврам шею в воздухе. Подобные наросты бывают у больных грибковыми и бактериальными респираторными инфекциями птиц, которые являются потомками динозавров. 

На этом основании учёные предположили, что динозавр, чьи кости они изучали, тоже был заражён респираторной инфекцией. И возможно, она его и погубила. 

Новая находка подтвердил: от многих заболеваний, которые распространены сейчас, живые существа страдали ещё задолго до появления человека. Ранее учёные находили в окаменевших костях динозавров следы артрита и опухолей. 

Вам может понравиться

Учёные: длительный приём парацетамола провоцирует болезни сердца и инсульты

К числу побочных эффектов популярного жаропонижающего средства прибавился ещё один. Парацетамол оказался вреден для пациентов с повышенным давлением. Соответствующие выводы сделали учёные из Эдинбургского университета.   В ходе эксперимента учёные

Спрей-вакцину от коронавируса разрабатывают в Австралии

В будущем вводить вакцину от ковида будет гораздо проще и для этого не придётся идти к врачу. В этом уверены австралийские учёные, которые начали испытания назальной вакцины.   В её

К середине века в мире могут возникнуть проблемы с продовольствием

Уже к 2050 году на Земле может сложиться тяжёлая ситуация в продовольственной сфере. Людям на планете будет не хватать белка из-за непрекращающегося роста населения. Такое предположение высказала профессор Сколковского института
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 февраля – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 11 февраля – пасмурно, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 февраля – небольшая облачность, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 февраля – переменная облачность, до -4 °C | Королев: погода, 11 февраля – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 11 февраля – переменная облачность, до -1 °C | Армавир: погода, 11 февраля – пасмурно, до 3 °C |