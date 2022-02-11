Признаки респираторной инфекции учёные впервые обнаружили у динозавра, который жиль более 150 миллионов лет назад. Открытие сделали исследователи из Университета Огайо.

Изучая окаменевшие образцы позвонков диплодоцидов (ящеров, для которых была характерна очень длинная шея), они обнаружили у одного из них странные пузырчатые структуры. Они находились рядом с воздушными мешками, которые помогали удерживать динозаврам шею в воздухе. Подобные наросты бывают у больных грибковыми и бактериальными респираторными инфекциями птиц, которые являются потомками динозавров.

На этом основании учёные предположили, что динозавр, чьи кости они изучали, тоже был заражён респираторной инфекцией. И возможно, она его и погубила.

Новая находка подтвердил: от многих заболеваний, которые распространены сейчас, живые существа страдали ещё задолго до появления человека. Ранее учёные находили в окаменевших костях динозавров следы артрита и опухолей.