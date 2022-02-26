Ученые из университета Астона сумели более чем в 100 раз повысить эффективность биоактивного стекла против бактерий. Этот материал применяется в современном медицинском оборудовании.

Издание Phys.org рассказывает, что его составляющие, имеющие высокий уровень чистоты, индуцируют специфическую биологическую активность. При этом введение в них оксидов металлов дает возможность существенно улучшить антимикробные свойства стекла.

Так, правильный подбор комбинаций исходных материалов позволяет добиться повышения эффективности в 100 и более раз в сравнении с применением только лишь одних оксидов.

Наиболее сильное воздействие на микробы оказывает сочетание меди с цинком или кобальтом. Также хороший эффект дает использование только кобальта с цинком. Оно позволяет бороться не только с бактериальными, но и с грибковыми инфекциями.

Противомикробные металлы позволяют полностью исключить появление целых колоний болезнетворных бактерий на различных поверхностях оборудования, отмечают специалисты.