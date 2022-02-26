читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученые из университета Астона сумели более чем в 100 раз повысить эффективность биоактивного стекла против бактерий. Этот материал применяется в современном медицинском оборудовании.

Издание Phys.org рассказывает, что его составляющие, имеющие высокий уровень чистоты, индуцируют специфическую биологическую активность. При этом введение в них оксидов металлов дает возможность существенно улучшить антимикробные свойства стекла.

Так, правильный подбор комбинаций исходных материалов позволяет добиться повышения эффективности в 100 и более раз в сравнении с применением только лишь одних оксидов.

Наиболее сильное воздействие на микробы оказывает сочетание меди с цинком или кобальтом. Также хороший эффект дает использование только кобальта с цинком. Оно позволяет бороться не только с бактериальными, но и с грибковыми инфекциями.

Противомикробные металлы позволяют полностью исключить появление целых колоний болезнетворных бактерий на различных поверхностях оборудования, отмечают специалисты.

Вам может понравиться

19FortyFive: китайские истребители могут потеснить американские

Господству США в воздушном пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона может прийти конец в случае потенциального столкновения с КНР за Тайвань. Бросить вызов американским ВВС могут истребители J-20, разработанные в Китае. Об этом
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 февраля – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 26 февраля – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 февраля – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Королев: погода, 26 февраля – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 26 февраля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Армавир: погода, 26 февраля – пасмурно, до 8 °C |