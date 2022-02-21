Вдоль украинских границ провели разведывательную миссию американские истребители F/A-18, которые Соединенные Штаты могут задействовать для боевых действий на территории Донбасса, рассказали эксперты портала Avia.Pro.

Боевые самолеты поднялись в небо с авианосца Harry S. Truman, который в настоящий момент базируется в Средиземном море. Они провели патрулирование границ Украины в сопровождении самолетов-заправщиков. Не исключено, что истребители-бомбардировщики также отрабатывали удар по войскам РФ на случай начала вооруженного противостояния.

Несмотря на то, что США ранее заявляли о нежелании вмешиваться в конфликт между Москвой и Киевом, они все же могут задействовать F/A-18 для помощи Украине. Кроме того, патрулирование может указывать на подготовку ВСУ в сотрудничестве с Соединенными Штатами к полномасштабному наступлению на Донбассе.

Напомним, что ранее портал Avia.Pro рассказал о погоне ракетного крейсера «Маршал Устинов» за уже упомянутым выше авианосцем Harry S. Truman.