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Российский крейсер «Маршал Устинов» в Средиземном море устроил погоню за американской авианосной ударной группой, чем вверг Пентагон в панику, сообщил портал Avia.Pro.

Эксперты ссылаются на мониторинговые сервисы, позволяющие отслеживать перемещение кораблей. После учений в восточной части Средиземного моря российский ракетный крейсер неожиданно взял курс на центральную часть акватории и в буквальном смысле «сел на хвост» АУГ под руководством авианосца «Гарри Трумэн».

Корабль дошел до Сицилии и отключил транспондеры, что не позволило отслеживать его последующие перемещения. Соединенные Штаты еще после начала погони отправили в Средиземноморье свои противолодочные самолеты, призванные сопровождать российский корабль, способный применить вооружение для уничтожения авианосца.

Данная ситуация продемонстрировала, что все заявления США в превосходстве над РФ по числу кораблей, самолетов и прочей техники ничего не стоят. По той простой причине, что всего одного российского крейсера хватило, чтобы заставить Пентагон паниковать.

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