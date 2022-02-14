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В Северной столице сохраняется стойкая проблема с реализацией социально-жилищной политики. Депутат ЗакСа Борис Вишневский заявил, что на решение вопроса о предоставлении квартиры для семьи с ребенком-инвалидом ушло 10 лет. Ситуация разрешилась именно благодаря поддержке парламентария.

По всей видимости, данная ситуация является прямым доказательством безразличия Смольного к проблемам горожан, которые больше других нуждаются в человеческих жилищных условиях.

«Семья Ольги и Ивана Ч. получила от администрации Пушкинского района документы на новую квартиру и в течение месяца они туда переедут. Понадобилось десять лет (!), чтобы окончательно решить этот вопрос, обеспечить семью с ребенком-инвалидом пригодным для них жильем», – написал Вишневский в своем Telegram-канале.

Изначально семья ютилась в крохотной комнатушке, мать ребенка-инвалида Ольга не могла самостоятельно вывести на прогулку подросшего наследника в инвалидной коляске. Смольный никак не посодействовал решению проблемы малоимущей семьи.

«Теперь они получают квартиру в новом доме, где все приспособлено для таких семей. Несчетное число депутатских запросов, обращений, звонков, переговоров с чиновниками, огромная юридическая работа моего главного помощника Бориса Коваленко, занимавшегося этим вопросом — и результат достигнут», – отметил парламентарий.

И таких семей в Петербурге еще тысячи. При правлении губернатора Александра Беглова Северная столица занимает лидирующие позиции среди других российских регионов по числу граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Глава региона не желает помогать своим горожанам.

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