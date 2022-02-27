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Специалисты Центробанка России рассказали, как новые санкции отразятся на жизни обычных россиян.

Как отмечается, в отношении самых крупных банков России со стороны США и Запада были введены жесткие санкции. В частности, на территории России нельзя будет работать с сервисами оплаты через телефон или другие гаджеты при помощи Apple Pay или Google Pay. Относится это к пяти банкам: ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк и банку «Открытие». Но, как уточняется, по-прежнему можно оплачивать покупки, используя пластиковые карты.

Снимать карты со счетов в отделениях банка или через банкоматы можно в неограниченном объёме. Подчеркивается, что все денежные средства будут доступны для клиентов банков и дальше.

Однако некоторые ограничения всё же будут. Так, клиентам банков, попавших под санкции, нельзя будет расплатиться за рубежом или в зарубежных онлайн-магазинах. Это касается тех стран, которые поддержали санкции против России.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин рассказал, что если из-за санкций возникнет дефицит компонентов и запчастей, то решить эту проблему можно будет при помощи Китая. Он заявил, что Китай может изготавливать «что угодно».

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