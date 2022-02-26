Дефицит компонентов и запчастей, который может возникнуть у автопроизводителей РФ и дилерских центров, можно компенсировать за счет продукции из Китая, уверен эксперт Алексей Хресин. По его словам, практически неограниченные производственные ресурсы, а также наличие оригинальных документов дают возможность КНР изготавливать «что угодно».

Хресин также напомнил, что ранее на территории Китая размещались производства многих стран. В том числе, Европы и Соединенных Штатов. Поэтому вся документация у него есть, остается просто наладить изготовления недостающих запасных частей и комплектующих к автомобилям.

Общая картина по ним, по мнению эксперта, на протяжении следующего месяца может несколько ухудшится. Причем дефицит буде обусловлен попытками дилеров максимально растянуть имеющиеся резервы. Однако на ситуацию это мало повлияет.