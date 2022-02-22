В Санкт-Петербурге вот-вот запустят транспортную реформу. По этому поводу в администрации города каждый день выпускают множество новостей и заявлений, чтобы напомнить горожанам о начале глобальных изменений. При этом вопросы петербуржцев о насущном игнорируют.

С 1 апреля коммерческие маршруты будут закрывать, заменяя их на социальные. Чтобы увеличить количество автобусов, обслуживающих маршруты, к началу весны на дороги хотят выпустить 864 новых автобуса. Во второй и третий этапы на улицы выедут ещё в общей сложности почти 2 тысячи современных автобусов, в том числе и по новым маршрутам. Это может привести к транспортному коллапсу.

Самих маршрутов может стать меньше почти на четверть. На конец октября в Петербурге работали 603 направления, из которых 381 занимал социальный транспорт и 222 – коммерческий. Транспортная реформа оптимизирует движение автобусов, но при этом убирает из оборота маршрутки. Поэтому общее число маршрутов сократится на 146 (24%).

Курс Смольного на «экологичность» поспособствует переводу общественного транспорта с бензина на газ. Начать переход планировали ещё в 2021 году и собираются закончить его к 2023-му. При этом в городе по-прежнему не хватает специализированных газовых заправок, а исправлять ситуацию городские власти не торопятся.

Возможно, в Смольном хотят убрать негативный эффект, закупив новые троллейбусы и трамваи, но это тоже не сработает. Электросети Петербурга не подходят для современных троллейбусов, и это грозит ещё большими авариями на дорогах.

Будущая реформа также предусматривает переход на социальные тарифы, включая льготный проезд, на всём общественном транспорте. С 1 апреля введут тариф «60 минут»: в течение часа пассажиры смогут совершать любое количество пересадок на наземном транспорте с доплатой в 10 рублей.