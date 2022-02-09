Журналист Дэвид Бромвич считает, что намерения американских СМИ очернить Россию становятся всё более очевидными для жителей США. Об этом он сообщил в статье для издания The Nation.

В частности, он отметил материалы газеты The New York Times. Он считает, что издание весьма сильно вовлечено в пропагандистскую кампанию против России, и в статьях содержится множество ошибочных сведений. Так, он изучил опубликованные в январе материалы и считает, что читателей специально вводят в заблуждение.

Бромвич указывает, что речь идёт о том, что «Россия окружила Украину». Однако никто не говорит о том, что «НАТО приперло Россию к стенке». При этом заявления в публикациях журналистов практически никогда не подтверждены авторитетами.

Также журналист опроверг мнение, что Россия намеревается восстановить зону влияния СССР. Во многих западных медиа, как он указал, это весьма популярный тезис.

Ранее мы сообщали, что в США только 20% граждан считают Украину союзником. При этом 5% назвали её противником.